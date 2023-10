Siamo nel bel mezzo della settimana che porta al big match di San Siro tra Milan e Juve, con i bianconeri che vogliono dare un forte segnale alle antagoniste, anche per non consentire ai rossoneri di avviare la loro prima fuga della stagione. In vista della sfida contro i rossoneri arrivano buone notizie dal J Medical riguardo quelle che sono le condizioni di Federico Chiesa. L'attaccante bianconero sembra sulla strada della guarigione e stando a quanto riportato da Sky dovrebbe rientrare nella lista dei convocati di Max Allegri.