Tra poco la Juve scenderà in campo nell'anticipo serale della 31esima giornata per la sfida contro il Milan. Pochi i dubbi di formazione per Maurizio Sarri. Tra questi, Bernardeschi dovrebbe essere nuovamente preferito a Douglas Costa sull'out destro dell'attacco, mentre Dybala verrà sostituito da Gonzalo Higuain. In difesa, confermato Rugani al posto dello squalificato De Ligt. Solo panchina per i rientranti Chiellini e Alex Sandro.