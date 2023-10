Tra infortuni e giocatori squalificati, Massimiliano Allegri non ha tante scelte da poter fare. L'eccezione riguarda le corsie esterne visto che sono disponibili tutti e quattro i giocatori che possono essere utilizzati in quella posizione. A destra, ballottaggio aperto tra Mckennie e Weah con il primo che potrebbe anche giocare a centrocampo e in quel caso entrambi gli statunitensi giocherebbero dal primo minuto. Dall'altra parte invece, il dubbio è tra Cambiaso e Kostic, con il serbo che probabilmente parte leggermente avanti.