Stefano Pioli e Massimiliano Allegri sanno che non avranno tanto tempo per preparare il big match di San Siro tra Milan e Juventus, in programma domenica 22 ottobre. Tanti giocatori infatti sono via con le nazionali. Ma chi tra le due squadre ha più calciatori impegnati in questa pausa? Escludendo i portieri, a Milanello saranno presenti Adli, Calabria, Florenzi, Pobega e Jovic, oltre a Loftus Cheek, Krunic e Kalulu. Quest'ultimi tre stanno recuperando da problemi fisici ma dovrebbero essere a disposizione per la Juve. Allegri invece è rimasto alla Continassa solo con Fagioli, Rugani, Nicolussi Caviglia e Cambiaso, oltre a Vlahovic, De Sciglio e Alex Sandro. Di questi ultimi tre però solo il serbo potrebbe recuperare dall'infortunio.