Prima volta nella storia della Serie A in cui le due milanesi giocano in casa nella stessa giornata. Ieri Inter-Venezia ha lasciato un campo in pessime condizioni.#MilanJuventus pic.twitter.com/tDWOQtIvIU — Tommaso Turci (@TommasoTurci) January 23, 2022

È la prima volta nella storia della Serie A in cui le due squadre milanesi giocano in casa nella stessa giornata di campionato. Prima del big match train programma tra meno di un'ora, infatti, lo stadio diaveva già aperto le proprie porte nella serata di ieri per la partita tra Inter e Venezia, finita 2 a 1. E il campo parla da sè. Eloquente l'immagine pubblicata dall'inviato di DAZN Tommaso Turci, che descrive il terreno di gioco come "in pessime condizioni". Ecco il suo tweet: