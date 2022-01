Dal sito ufficiale della Juve:



Un giorno di riposo concesso dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro la Samp e si ricomincia a lavorare. Ultimo impegno di questo intenso gennaio per i bianconeri, domenica sera a San Siro contro il Milan (fischio d’inizio alle 20.45, arbitra Orsato, assistenti Costanzo e Passeri, quarto Marcenaro, VAR Di Bello, AVAR Valeriani).

In vista del big match di domenica la squadra si è ritrovata in mattinata alla Continassa, focalizzando il lavoro su esercitazioni tecniche di possesso palla e per la fase di costruzione del gioco. Domani ovviamente di nuovo in campo, sempre al mattino.