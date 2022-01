Nemmeno un giorno di riposo per Ismael Bennacer, appena eliminato con la sua Algeria dalla Coppa d'Africa, per mano del compagno Kessié (in gol, tra l'altro). Il centrocampista rossonero si è subito messo al lavoro per tornare a disposizione di Pioli: si è recato a Milanello, dove ha svolto un allenamento defaticante. Vuole esserci per la sfida contro la Juve in programma domenica sera.