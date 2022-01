Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pietro Pellegri, attaccante classe 2001 attualmente in prestito ai rossoneri dal Monaco, sarebbe a un passo dal Torino. Il Milan, infatti, riscatterà il cartellino del giocatore dai monegaschi, per poi girarlo ai granata in prestito secco per i prossimi 18 mesi. L'operazione potrebbe chiudersi prima del big match con la Juventus.