Arriva la Champions League, la Juve si prepara. I bianconeri saranno in campo martedì sera contro il Malmoe per riscattare subito il ko contro il Napoli. E alle 21 all’Eleda Stadium avrà anche i suoi sudamericani, dopo il turno di riposo forzato. I bianconeri faranno l’ultimo allenamento alla Continassa domani mattina, poi dopo pranzo partiranno per Malmoe dove alle 19 si terrà la conferenza stampa di Allegri e un calciatore. Il tecnico potrà schierare Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur, Alex Sandro e Danilo. Ed è un sospiro di sollievo. Restano da capire le condizioni di Juan Cuadrado, rimasto bloccato in Colombia per via di una gastroenterite, è è sbarcato a Torino ed è pronto a riprendere.