DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



Domani la squadra si ritroverà al mattino per il consueto allenamento della vigilia (LIVE su Juventus TV alle ore 11.15) prima della partenza per Malmö, prevista per il pomeriggio. Alle ore 19.00, sempre LIVE su Juventus TV, la conferenza stampa di presentazione del match.

E la partita della Juve sul campo della squadra svedese, martedì alle ore 21, valevole per la prima giornata di Champions League, potrete anche seguirla come sempre in live testuale, pagelle, commenti e notizie qui su IlBianconero.com