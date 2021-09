Le parole di Massimiliano Allegri a Sky: "Una partita importante, sono emozionato di tornare in Champions dopo 2 anni. Sarà difficile, in Europa è sempre difficile. Poi penseremo a raddrizzare il campionato. Prima di tutto bisogna rimanere sereni perchè abbiamo fatto delle buone partite a tratti, però abbiamo pagato a caro prezzo degli errori individuali che ci possono stare nell’arco di una stagione. La Serie A sarà equilibrata, non ci sarà una squadra di valore assoluto che può ammazzare il campionato. Nel giro di un mese e mezzo dobbiamo rientrare tra le prime posizioni."CHIESA E BERNARDESCHI - "Ha subito un colpo sabato in partita, ha sentito male al ginocchio, niente di grave. Chiesa non era tranquillo con il dolore al flessore"SPALLETTI - "Da buoni toscani ogni tanto bisticciamo, non è successo niente"