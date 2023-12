La Juventus Next Gen tornerà in campo quest'oggi; alle 16:15 affronterà la Lucchese fuori casa, dopo che solo una settimana fa ci aveva perso in Coppa Italia. Il tecnico, Massimo Brambilla, potrà contare per la sfida odierna sui big che scendono dalla prima squadra. Spazio a Huijsen dietro, Nonge a centrocampo e Yildiz davanti. Tutti e tre si uniranno alla Next Gen, rinforzi fondamentali per i bianconeri e un occasione per loro di mettere nelle gambe minutaggio visto che non sono neanche subentrati nelle ultime gare della Juve.