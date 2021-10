"Domani è la vigilia di Zenit-Juventus. Allenamento in programma al mattino, poi alle 13:45 la conferenza stampa di presentazione del match che potrete seguire, come sempre, su Juventus TV in diretta. A seguire la partenza per San Pietroburgo.". Attraverso il sito ufficiale, laha comunicato le tappe della vigilia di Champions League. Vigilia che, come al solito, potrete seguire integralmente qui su