L'allenatore dello Spezia Thiago Motta oggi dopo soltanto dieci minuti della sfida tra la formazione ligure e la Roma è stato costretto ad un cambio. Sala è stato costretto ad abbandonare il campo per un guaio muscolare e al suo posto è entrato maggiore. La prossima sfida dello Spezia in campionato sarà contro la Juventus e Thiago Motta rischia di dover fare a meno di un titolarissimo come Sala.