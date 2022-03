Dopo la vittoria all'ultimo minuto contro la Fiorentina, i bianconeri ripartono già con il pensiero al campionato. Servono 9 punti nelle prossime tre partite per mantenere i sogni intatti e l'obiettivo quarto posto saldamente sotto controllo. Domenica sera all’Allianz Stadium, alle 18, il tecnico juventino Massimiliano Allegri avrà nuove forze fresche a disposizione: in questo periodo ha inciso la stanchezza di alcuni, gli acciacchi di molti e gli infortuni più pesanti. In panchina contro la Fiorentina c'erano solo Juanoltre a, che rientrerà ufficialmente da domenica per essere davvero a disposizione.- Dei 9 indisponibili di ieri torneranno a disposizioneda oggi sia Paulo(elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra ) che Federico. E' sulla buona strada anche Daniele Rugani, che punta alla panchina contro lo Spezia, pronto a subentrare poi. Come scrive il Corriere dello Sport, nulla da fare, invece, per Giorgio Chiellini, fermo da febbraio, se ne riparla per Sampdoria-Juventus del 12 marzo. Stesso discorso per Alex Sandro, che potrebbe andare oltre e rientrare per Juventus-Villarreal. Speranze anche per Zakaria, ma l'ottimismo è molto ridotto. AGGIORNAMENTO : elongazione al soleo per Bonucci, le sue condizioni saranno rivalutate tra 7 giorni. Per le ultime su Dybala, Bernardeschi e Rugani CLICCA QUI