Dopo aver battuto in extremis la Fiorentina nella gara di andata di Coppa Italia, ora la Juve si concentra esclusivamente sulla prossima sfida di campionato contro lo Spezia. Tanti i dubbi di formazione per mister Allegri, dubbioso se schierare il tridente con Dybala dal primo minuto, a far da supporto alla coppa Vlahovic-Morata. I tifosi juventini si augurano che la loro squadra possa seguire il trand degli ultimi precedenti, tutti favorevoli a Madama. La Juve infatti, ha incontrato i liguri in sole 3 occasioni e in ognuna di queste ha portato a casa i 3 punti, sperando di centrare il quarto successo nel prossimo duello.