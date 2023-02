Mancano meno di 24 ore al fischio di inizio della sfida del Picco tra lo Spezia e la Juve di Massimiliano Allegri, desiderosa di riscattare il passo falso fatto in Europa League contro il Nantes. Ci saranno diverse novità rispetto all'ultimo assetto tattico schierato dall'allenatore livornese, soprattutto in virtù di alcune assenze di spessore con cui Madama dovrà fare i conti. Oltre ai già noti Bonucci e Pogba, infatti, non sarà della partita neanche Federico Chiesa, il quale resterà a casa a godersi un pò di riposo dopo le numerose e ripetute uscite dell'ultimo periodo.- Questo ovviamente comporterà delle modifiche anche per quel che riguarda il modulo che Max schiererà contro la squadra ligure, dato che appunto non ci si potrà affidare al tridente che ha affrontato i francesi del Nantes. Dunque, in attacco ci sarà spazio per Moise Kean e al momento il favorito ad affiancare l'ex Everton è il centroavanti serbo Dusan Vlahovic, in vantaggio sul Fideo Di Maria.