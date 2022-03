Dopo aver battuto la Fiorentina in extremis nella prima delle due gare della semifinale di Coppa Italia, ora la Juve si concentra esclusivamente su quello che sarà l'impegno di domani contro lo Spezia. I precedenti tra le due squadre sorridono agli uomini di Allegri che, in tutti i confronti disputati contro gli spezzini hanno sempre vinto con almeno 3 gol segnati in ognuna di queste sfide. I liguri invece, non sono riusciti ancora ad andare a segno in una trasferta piemontese e proveranno a sfatare questo taboo nella gara di domani sera all'Allianz Stadium.