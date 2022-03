La Juve è già con la testa alla sfida di domani contro lo Spezia, dove vincere sarà imperativo se si vuole quantomeno centrare la zona Champions. I bianconeri però, dovranno sfatare un dato che fino ad ora non è mai stato raggiunto dagli spezzini. I liguri infatti, nella loro breve storia in Serie A non hanno mai incassato piu di 3 sconfitte consecutive e qualora questa dovesse arrivare domani, si tratterebbe della quarta, infrangendo cosi il dato che ha retto in questi ultimi anni. La Juve, dal canto suo proverà in tutti i modi a centrare l'obiettivo.