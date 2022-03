Siamo alla vigilia del match di campionato tra Juventus e Spezia, dove in ballo ci saranno 3 punti pesantissimi per entrambe le squadre. I bianconeri proveranno a fare bottino pieno per tentare di tenere a distanza l'Atalanta e per continuare ad incrementare quell'ultima speranza rimasta per arrivare a raggiungere lo scudetto. La Vecchia Signora però, vorrà anche centrare un record ottenuto nell'era Sarri, ovvero, quello di arrivare a raggiungere i 14 risultati utili consecutivi, dato che attualmente è ferma a 13 e che potrebbe eguagliare battendo i liguri nella sfida in programma domani alle 18 all'Allianz Stadium.