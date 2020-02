Recupera, Miralem Pjanic. Gli ottavi di finale di Champions sono a un passo: Maurizio Sarri finalmente ritrova il suo regista a una settimana dal problema all'adduttore che l'aveva fatto (e non poco) arrabbiare. Pure con il suo allenatore. Mercoledì, dunque, il bosniaco ci sarà: lo stop immediato e le altrettanto immediate cure fisioterapiche hanno fatto sì che il calciatore potesse recuperare in pochi giorni, mantenendo una discreta condizione fisica.



ANCHE HIGUAIN - Pronto a tornare anche Gonzalo Higuain. Ieri, l'argentino ha continuato la parte personalizzata di allenamento e oggi dovrebbe svolgere quasi tutta la seduta con il gruppo. E Douglas Costa? Sarri spera di portare il brasiliano in panchina, ma sembrerebbe più prudente lasciargli un ultimo step di recupero. Poi c'è l'Inter: non va dimenticato.