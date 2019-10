Roberto Mancini ha già in mente l'undici titolare che domani alle 20.45 sfiderà il ​Liechtenstein. La gara di per sé non vale molto visto che gli azzurri hanno già strappato il pass per Euro 2020 abbinando anche il primo posto nel girone. Missione compiuta con largo anticipo e il Mancio potrà quindi provare nuovi uomini nel match di domani. Leonardo Bonucci è destinato a prendersi un turno di riposo con Acerbi e Romagnoli che vanno verso una maglia da titolare mentre, secondo La Gazzetta dello Sport, Bernardeschi potrebbe partire titolare nel ruolo di mezzala.