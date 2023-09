Il neo acquisto dell'Empoli, Viktor Kovalenko, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve, in programma domenica sera al Castellani.'La scorsa stagione per me è stata difficile, ora che sono arrivato all'Empoli voglio dimostrare il mio valore e spero di poter dare il mio contributo a tutta la squadra'.