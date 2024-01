La Juventus si prepara alla trasferta contro il Lecce, in programma domenica alle 20:45. Massimiliano Allegri può sorridere visto che recupererà due giocatori importanti come Weston Mckennie e Federico Gatti, assenti con il Sassuolo per squalifica. In generale però, i bianconeri possono contare su quasi tutta la rosa a disposizione. Oltre a Mattia De Sciglio, l'unico assente per infortunio dovrebbe essere Moise Kean, che comunque è in ripresa dai problemi alla tibia. Il tecnico avrà quindi carte importanti da giocarsi a partita in corso e può guardare con fiducia al prossimo match di campionato.