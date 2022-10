Dopo l'impegno europeo,Il match è in programma Sabato alle ore 18:00. Una partita ovviamente molto attesa per i padroni di casa come dimostrato anche dalla decisione del club pugliese di aumentare il prezzo dei biglietti. Per la tribuna centrale si va fino ai 200 euro mentre per i distinti Sud-Est, ovvero il settore riservato ai tifosi ospiti, il costo sarà di 60 euro. Prezzi che però non dovrebbero incidere sulla presenza allo stadio, visto che si prospetta il sold-out per l'arrivo dei bianconeri.