Novità dalla biglietteria delper il match contro ladi domenica sera. Ecco quanto reso noto dal club pugliese.- L'U.S. Lecce informa che a partire dalle ore 16.00 di martedì 16 gennaio saranno messi in vendita sul circuito abilitato Vivaticket (online e punti vendita abilitati) idei posti “a ridotta visibilità” di tutti i settori dello stadio. Sono ancora disponibili i tagliandi per i posti ordinari dei settori. I posti a ridotta visibilità dei predetti settori saranno immediatamente disponibili una volta andati esauriti i posti ordinari. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente il circuito di ticketing ufficiale dell’U.S. Lecce, evitando di ricorrere ad altre piattaforme on-line (secondary ticketing) e/o ad altri circuiti di vendita non autorizzati.