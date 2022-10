Domani sera la Juventus sarà impegnata nella trasferta contro il Lecce, dove i bianconeri cercheranno in tutti i modi di continuare sulla scia delle ultime due uscite in campionato contro Torino ed Empolli. Di seguito, quella che potrebbe essere la formazione scelta da mister Baroni.LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Oudin. All. Baroni.