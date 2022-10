La Juve domani sera dovrà tentare di fare bottino pieno e uscire dal Via del Mare di Lecce con i tre punti in tasca. Per farlo potrà contare su un dato molto significativo e che rema contro il club giallorosso. Il Lecce è infatti la squadra ad aver subito più gol in questo campionato su palla inattiva, 9, alla pari della Cremonese.