Dopo aver archiviato la pratica Sassuolo, ora la Juve è proiettata alla gara contro il Lecce, in programma il 21 gennaio allo Stadio Via del Mare. L'allenatore del club pugliese, Roberto D'Aversa, potrà contare sul recupero di Nicola Sansone, come si apprende dalla nota ufficiale del club."Squadra al lavoro al mattino all’Acaya Golf Resort & SPA in vista del prossimo impegno, in programma domenica sera al Via del Mare con la Juventus. Il tecnico D’Aversa ha potuto contare su Sansone, allenatosi regolarmente con il resto del gruppo. Assenti i calciatori impegnati per la Coppa d’Africa. Domani è in programma un allenamento al mattino".