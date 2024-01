Manca sempre meno all'appuntamento di questa sera tra Lecce e Juventus allo stadio Via del Mare. I bianconeri sono chiamati a vincere per superare l'Inter in classifica e mantenere il ritmo scudetto. Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a Chiesa e Rabiot ma sembra non avere più dubbi di formazione. Sugli esterni, toccherà ancora a Filip Kostic e Andrea Cambiaso, con Timoty Weah che sperava di ritrovare la titolarità ma dovrà accontentarsi di subentrare nel secondo tempo, dove comunque potrebbe essere decisivo. A centrocampo invece, al posto di Rabiot, giocherà Fabio Miretti.