Poche istanti fa si è svolta la conferenza stampa di Marco Baroni, in vista della sfida di domani tra il Lecce e la Juventus.SULLA GARA - 'La Juventus arriverà qui arrabbiata dopo l’eliminazione in Champions, ma non mi aspetto siano al di sotto dei loro standard qualitativi. Non ha senso fare un confronto tra noi e loro. Abbiamo comunque lavorato bene in settimana, abbiamo preparato bene la partita lavorando anche sugli errori commessi a Bologna. Dobbiamo fare una grande prestazione, per i nostri tifosi che hanno già riempito lo stadio in ogni ordine di posto'.SULLA JUVE – 'Non dobbiamo pensare al nostro avversario, ma guardare solo in casa nostra. L’attenzione sarà massima, andremo avanti come abbiamo sempre fatto'.SFIDA DA EX– 'L’esperienza alla guida della Primavera mi ha dato tanto. Lavorare in un top club è stato incredibile, ho potuto allargare la mia cultura di calcio. Sono stati due anni importantissimi, abbiamo anche vinto dopo cinque-sei anni di nulla. Ogni volta che ritrovo coloro che mi diedero quella opportunità son felice di ringraziarli'.