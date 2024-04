Portieri: Sepe, Mandas, Renzetti

Sepe, Mandas, Renzetti Difensori : Pellegrini, Patric, Romagnoli, Casale, Hysaj, Gila, Marusic

: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Casale, Hysaj, Gila, Marusic Centrocampisti : Vecino, Guendouzi, Luis Alberto, Cataldi, Rovella

: Vecino, Guendouzi, Luis Alberto, Cataldi, Rovella Attaccanti: Felipe Anderson, Pedro, Immobile, Isaksen, Castellanos, Gonzalez

Stasera alle ore 21.00 andrà in scena, match valido per la semifinale di ritorno di. L'andata si era chiusa con la vittoria dei bianconeri per 2-0grazie alle reti di Federicoe Dusanha convocato 21 giocatori. Non saranno della sfida Ivane Mattia