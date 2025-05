Verso Lazio-Juventus, recupera Tavares! Le ultime su Lazzari

Getty Images

Le condizioni di Tavares e Lazzari

Mentre ladeve ancora fare i conti con le assenze di Dusan Vlahovic e Teun Koopmeiners , che anche oggi hanno lavorato a parte alla Continassa, laritrova due giocatori chiave in vista del big match di sabato allo stadio Olimpico, fondamentale nella corsa al quarto posto. Questa mattina, infatti, siachesi sono riaggregati alla squadra, allenandosi regolarmente con il resto del gruppo a Formello dopo i rispettivi infortuni.Tavares, nello specifico, si era fermato nel match di ritorno di Europa League contro il Bodo Glimt, restando ai box per una ventina di giorni. Anche prima nel corso della stagione, comunque, l'esterno portoghese aveva dovuto dare forfait diverse volte a causa di problemi muscolari e ricadute varie: in campionato, la sua ultima partita giocata risale al 6 aprile contro l'Atalanta, dove si infortunò dopo poco più di mezz'ora, al rientro dall'ennesimo stop. Da inizio marzo ha giocato solo una volta in Serie A.

Ora Tavares vede davanti a sé la concreta possibilità di una convocazione per il big match di sabato, così come Lazzari: il terzino era stato costretto a chiedere il cambio nel primo tempo del match contro il Genoa del 23 aprile scorso, ma anche lui come dicevamo ha recuperato ed è pronto a rimettersi a disposizione di Baroni. Che invece non potrà sicuramente contare su Elseid Hysaj, squalificato. Solo riposo precauzionale, infine, per Adam Marusic.