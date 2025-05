Verso Lazio-Juventus, Cambiaso out, come può sostituirlo Tudor?

Come sta Cambiaso?

Lazio-Juventus, non solo Cambiaso, chi saranno gli assenti?



Come sostituire Cambiaso?

Se arrivano due belle notizie in casariguardo le condizioni di Dusan Vlahovic e di Teun Koopmeiners verso la sfida di sabato alle 18 allo Stadio Olimpico contro la Lazio le notizie meno confortanti sono quelle che girano attorno ad Andrea. Il terzino classe 2000 lo ricorderete era uscito dal campo malconcio nella sfida contro il Bologna e si era sottoposto ad esami strumentali al JMedical.Andrea ha rimediato un'elongazione del retto femorale della coscia sinistra. Non sarà quindi a disposizione per la sfida dello stadio Olimpico che sarà fondamentale in ottica pass per la prossima Champions League. Da valutare le sue condizioni per le sfide successive ma nel frattempo l'allenatore croato della Juventus Igor Tudor sta valutando le possibili soluzioni per sostituire il terzino.Non saranno della sfida lo squalificato Kenan Yildiz. Gli infortunati Arek MIlik, Gleiosn Bremer, Juan Cabal e Lloyd Kelly. Da valutare Federico Gatti dato che è trascorso un mese dal suo infortunio.La soluzione più semplice ha il nome di Alberto Costa che è subentrato contro il Bologna ma vi ricorderete l'occasione fallita dal giocatore sotto porta. Non ha mai avuto un'occasione da titolare quindi Tudor sta valutando se "rischiare". Potrebbe giocare quindi titolare per la prima volta a destra, spostando Weah a sinistra. Difficile pensare che possa giocare Jonas Rouhi anche se sarebbe nel suo ruolo naturale. Attenzione però anche a Samuel Mbangula che potrebbe essere "sperimentato" in una situazione di emergenza come quella in cui si troverà il tecnico croato.





