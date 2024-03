Manca sempre meno al prossimo impegno di campionato, che vedrà la Juve chiamata a fronteggiare la Lazio del nuovo allenatore, Igor Tudor. Bisogna ancora capire chi saranno i giocatori convocati dai due allenatori, soprattutto ora che rientrano tutti dalle rispettive nazionali. Non arrivano buone notizie in casa Lazio per quel che riguarda le condizioni di Provedel e Pellegrini, che non sembrano farcela per il big match di sabato contro la Juve.