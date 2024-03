Si sta per concludere la prima delle due settimane di sosta e tra meno di 7 giorni il campionato riaprirà i battenti. La Juve di Max Allegri sarà impegnata nella trasferta di Roma contro la Lazio, con i biancocelesti che si presenteranno per la prima volta con l’ex Igor Tudor in panchina. Emergono buone notizie per i biancocelesti in queste ultime ore, dato che Patric sembra essere pienamente rientrato dall’infortunio e dunque, dovrebbe essere a disposizione per la sfida dell’Olimpico.