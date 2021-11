Si avvicina sempre di più il big match di campionato tra, in programma per sabato 20 novembre dopo la sosta Nazionali. Una partita molto attesa da entrambe le squadre, tanto che il settore ospiti delloè già sold out. Tramite un comunicato ufficiale, la società biancoceleste ha già annunciato l'apertura dellaper i sostenitori della Vecchia Signora: "La S.S. Lazio comunica che in giornata verrà aperta solo ed esclusivamente ai tifosi della Juventus una parte della Curva Sud (ingressi 18 e 19) in virtù del fatto che il settore ospiti è attualmente esaurito e viste le ulteriori richieste ricevute. Si ricorda ai tifosi della Lazio di non acquistare i tagliandi della Curva Sud poiché è stato autorizzata l'apertura del settore solo come ampliamento del Settore Ospiti".