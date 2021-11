Maurizio Sarri affronterà per la prima volta la Juventus da avversario dopo la fine della sua esperienza bianconera poco più di un anno fa, e lo dovrà fare senza il suo centravanti. Il capocannoniere Ciro Immobile infatti ha dovuto lasciare per infortunio il ritiro della Nazionale e dovrà saltare la sfida ai bianconeri al rientro dalla sosta, sabato 20. Allora ecco che Sarri deve inventarsi una soluzione: secondo il Corriere dello Sport al centro dell'attacco biancoceleste contro la Juve non ci sarà Muriqi, bensì unadattato a falso nueve. Adattato... ma non troppo: