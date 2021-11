Seduta mattutina a Formello per ladi, che sta preparando la sfida contro la. Sul campo, stando a quanto riportato da Cittàceleste.it, il tecnico ha lavorato sulla tattica reparto per reparto. Nel pomeriggio, allenamento tecnico al termine del quale verranno concessi due giorni di riposo alla squadra.Per quel che riguarda la situazione infortunati, cresce sempre di più l’attesa per scoprire le condizioni del polpaccio di: gli esami dovrebbero essere effettuati nella giornata di sabato. Oltre a lui, non si è visto sul campo nemmeno, così comee Gonzalo