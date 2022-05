Mentre la Juve pensa alla finale di Coppa Italia contro l'Inter, la Lazio comincia a preparare la sfida di campionato in programma lunedì prossimo, che sancirà la penultima giornata di Serie A. E Maurizio Sarri deve fare i conti con alcuni infortunati a partire da Pedro, che questa mattina si è presentato alla clinica Paideia per essere sottoposto a ulteriori esami strumentali al polpaccio dopo il problema che lo ha costretto ai box per diverse settimane. Stando a quanto riportato da Lalaziosiamonoi, la speranza del tecnico biancoceleste è quella di riavere a disposizione l'attaccante spagnolo già domani alla ripresa degli allenamenti, per poi provare ad impiegarlo nel match contro i bianconeri.