Rischio flop alloper la semifinale di ritorno di. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, per la sfida tradi martedì sera sono stati venduti finora solo, di cui 10.000 a tifosi bianconeri. Probabile che i sostenitori biancocelesti siano rimasti scoraggiati dal risultato della gara di andata a Torino - 2-0 con i gol di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa -, anche se per la squadra di Igor Tudor non è ancora tutto perduto. Il tecnico croato, da parte sua, crede molto nella possibilità di raggiungere comunque la finale , cosa che continua a ripetere ai suoi sia in pubblico che in privato.