No, non ci sarà Paulo Dybala contro la Lazio. La stessa squadra con cui aveva iniziato il suo giro di gol in bianconero e che ora rischia davvero di affrontare partendo dalla panchina. Pirlo ha deciso di dare continuità agli uomini più in voga: Alvaro Morata e ovviamente Cristiano Ronaldo. Alle loro spalle, Weston McKennie. Scrive Repubblica: "Il peso dell'attacco sarà ancora sulle spalle di Morata e Ronaldo, che in questo momento sono intoccabili: uno perché è l'uomo più forma, e decisivo, della Juve tutta, l'altro perché lo è per definizione. Dybala deve prendersi il suo tempo, e poi Pirlo sembra davvero entusiasta del suo centravanti spagnolo".