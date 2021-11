Ciro Immobile prosegue il recupero. Difficilmente sarà a disposizione diper il big match contro la Juventus dopo la sosta per le nazionali, ma l'attaccante sta lavorando sodo. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una Instagram Story in cui si allena in. Nella giornata di sabato, ladovrebbe sottoporlo ad esami specifici per stabilire con certezza l'entità dell'infortunio ma soprattutto i tempi di recupero.Oltre a Ciro Immobile, con la Juventus dovrebbe alzare bandiera bianca anche l'esterno, comunque poco coinvolto in questo avvio di stagione dall'ex tecnico bianconero.