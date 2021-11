". Le parole sono del novembre 2018, chi le ha pronunciate è. Allora era l'allenatore del, uno dei suoi giocatori era proprio. Lo spagnolo voleva già cambiare aria prima dell'arrivo del tecnico toscano, ma il rapporto tra i due non è decollato: e l'attaccante ha fatto i bagagli a gennaio, destinazione- Morata aveva da poco compiuto 26 anni, per Sarri un tempo sufficiente per farne un ritratto psicologico: "A Empoli avevo un giocatore meraviglioso, Saponara, che vendemmo al Milan. Saponara è uno dei giocatori più forti che abbia mai visto, ma un po’ fragile dal punto di vista mentale. Morata fin qui ha segnato quattro-cinque gol nei suoi ultimi sei incontri, quindi non vedo un grosso problema. È in linea con le sue medie stagionali degli anni scorsi. Parlo con lui ogni settimana, poi però sul campo è lui da solo. Non sta esprimendo tutto il suo potenziale".Facile pensare che l'attaccante spagnolo, che scenderà in campo all'Olimpico contro la Lazio di Sarri, abbia qualche motivazione in più: a distanza di tre anni potrebbe volersi togliere qualche sassolino dalla scarpa e "vendicarsi" sul campo dell'ex allenatore.