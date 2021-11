Da Roma arrivano ulteriori aggiornamenti in merito alle condizioni di Ciro, in vista del big match di sabato sera tra. L'attaccante si è sottoposto in giornata a una nuova risonanza magnetica dalla quale è emersa una lesione di basso grado al polpaccio sinistro, già comunque in miglioramento. In programma nuovi controlli mercoledì, ma difficilmente il centravanti potrà essere in campo contro i bianconeri. Al momento non sono attesi comunicati da parte della società biancoceleste, perché, come appreso da Calciomercato.com, si attenderanno ulteriori esami diagnostici.