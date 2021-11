Manuel Lazzari ci sta provando. Il laterale destro della Lazio è uscito infortunato nel match di Europa League contro il Marsiglia di 6 giorni fa per uno stiramento al polpaccio sinistro. Come sta in vista della partita contro la Juventus con cui il 20 novembre si tornerà dalla sosta? Come spiega il Corriere dello Sport, Lazzari sta cercando di sfruttare la pausa nazionali per recuperare, e per ora sta svolgendo lavoro differenziato.