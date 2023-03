Stando a Sky, c'è il rischio concreto che ladellapossa essere chiusa in vista dei prossimi match, tra cui quello contro lain programma l'8 aprile allo Stadio Olimpico. Nella giornata di ieri, infatti, laha condotto un'indagine lampo per trovare chi indossava la maglia biancoceleste con la scrittae gli autori dei gesti antisemiti compiuti durante il derby di Roma: sono state identificate prima tre persone, due di origine straniera e una italiana, protagoniste prima e durante il match di comportamenti offensivi e cori beceri. Poi, in serata, gli inquirenti sono riusciti a dare un nome e un cognome anche al tifoso che portava la maglietta biancoceleste con la vergognosa scritta. Per tutti sono pronte le sanzioni disciplinari del caso, che prevedono anche il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (il); l'obiettivo, quindi, è quello di perseguire i diretti responsabili, scongiurando i provvedimenti di chiusura dei settori o dell'intero stadio che però, al momento, non sono da escludere.