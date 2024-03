Archiviata la pratica delle Nazionali ora è tempo di proiettarsi nuovamente sul campionato, con la Juve di Massimiliano Allegri che dovrà vedersela contro la Lazio del nuovo allenatore Igor Tudor. Ancora dubbi di formazione per l’allenatore livornese, che dovrà rinunciare allo squalificato Dusan Vlahovic. In attacco, dunque, la scelta potrebbe ricadere su Moise Kean, che al momento sembra essere in vantaggio rispetto a Milik.