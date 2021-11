Ladi Sarri rischia di perdere un altro "pezzo da novanta" in vista del big match di sabato sera contro laallo Stadio Olimpico. Come riportato dai colleghi di Lalaziosiamonoi.it, infatti, nel pomeriggioha lasciato il campo di Formello, accompagnato dai medici, dopo essersi infortunato a seguito di uno scontro fortuito di gioco con Radu. Durante la seduta di allenamento è stato sostituito da, giovane centravanti della Primavera. Di nuovo in gruppo, invece, Manuel Lazzari, pronto al rientro per la sfida contro i bianconeri di Allegri.