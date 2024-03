Pochi istanti fa la Lazio ha pubblicato una nota ufficiale in merito a quella che è stata la seduta di allenamento odierna, in vista della prossima sfida di campionato contro la Juve.'Quest'oggi gli uomini di Tudor, dopo una mattinata trascorsa in palestra, sono tornati sul campo nel pomeriggio dedicandosi a un'attivazione muscolare seguito da un blocco tattico che ha caratterizzato l'intera seduta'.